SALONS SOLUTIONS 2019 : ITESOFT réinvente la capture d'information avec sa nouvelle offre cloud

ITESOFT, leader français des solutions d'automatisation des processus d'entreprise, annonce la mise à disposition de ITESOFT Capture as a Service, son offre de nouvelle génération pour la capture avancée d'information - plus intelligente, plus rapide et plus sécurisée - afin d'aider les entreprises à accélérer leurs initiatives de transformation digitale. L'offre sera présentée en avant-première à Paris, lors des Salons Solutions les 1,2 et 3 octobre.

La capture d'information au cœur des stratégies digitales

La data est aujourd'hui la clé de la transformation digitale. Les organisations doivent disposer en temps réel de données exhaustives, fiables et valides pour répondre à leurs nouveaux enjeux. Afin d'y arriver elles doivent néanmoins adresser un double défi :

• Capturer toujours plus vite une masse d'informations déjà colossale

et qui sera multipliée par 4 d'ici à 2 ans* ;

• Pouvoir transformer des contenus non structurés (plus de 60%* des flux) en données validées et immédiatement utilisables dans les applications métier.

C'est pour y répondre qu'ITESOFT lance ITESOFT Capture as a Service, une offre de traitement de documents nouvelle génération basée sur une approche SaaS qui tire profit de manière unique de la mutualisation des apprentissages et capitalise sur ses technologies d'IA offrant des performances d'automatisation inégalées.

Ses robots de capture automatisent l'acquisition et l'identification de documents, ainsi que l'extraction et le contrôle des données pour alimenter en temps réel les applications et les processus métier en données fiables et valides quel que soit leur provenance et format d'origine.

Cette nouvelle solution vient renforcer la plateforme d'automatisation des processus digitaux (Digital Process Automation) d'ITESOFT, la seule à combiner :

• La capture de toutes les informations pour disposer de données de qualité en temps réel ;

• L'automatisation des processus, par intégration d'un véritable moteur de BPM, pour orchestrer un nombre toujours croissant d'interactions et d'intervenants ;

• La détection des risques pour identifier à priori les tentatives de fraudes et répondre aux exigences croissantes de conformité.

ITESOFT Capture as a Service : des caractéristiques uniques

ITESOFT Capture as a Service est la solution qui garantit le plus haut niveau d'automatisation et la plus grande rapidité de mise en œuvre grâce à :

• Une base de connaissance mutualisée, prête à l'emploi, enrichie continuellement (justificatifs d'identité, de domicile, de revenus…) pour un démarrage immédiat (sans délai de mise en œuvre ou d'apprentissage) ;

• Un service d'optimisation opéré par l'éditeur pour une automatisation maximale améliorée et garantie dans le temps ;

• La combinaison unique de technologies d'OCR, d'IA et d'algorithmes experts exclusifs délivrant les meilleures performances de traitement de document reconnues à ce jour (ITESOFT 1er au Benchmark international Pentadoc Radar) ;

• Une réponse instantanée aux sollicitations des applications client Web et mobile (vs plusieurs heures pour des traitements par lot).

Avec Capture as a Service les organisations accélèrent et fiabilisent tous leurs processus métier et initient rapidement de nouveaux services digitaux : octroi de crédit, déclaration de sinistre, souscription en ligne, demande de prestation, réclamation, traitement de facture fournisseur, gestion de dossier…

Frédéric Massy, Directeur du Marketing ITESOFT indique :

« ITESOFT Capture as a Service capitalise sur nos technologies de rupture pour placer la capture d'information au cœur des stratégies digitales de nos clients. Ils disposent ainsi de données valides quels que soit les canaux et les formats d'échange, accroissent la performance de leur organisation en réduisant jusqu'à 10 fois les coûts et délais de traitement et améliorent considérablement l'expérience qu'ils proposent à leurs propres clients ».

*Source : Etude 2019 AIIM - Incorporating Intelligent Capture in Your Digital Transformation Strategy

