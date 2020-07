Itesoft S A : Chiffres d'affaires du 1er semestre 2020

Le semestre a été marqué par l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement associées qui ont fortement pénalisé l'activité et la trésorerie de nos clients et prospects, entrainant une baisse de nos ventes de Licences sur la période.

COMMUNIQUE DE PRESSE DU

17 JUILLET 2020

traduisant au total par une baisse du chiffre d'affaires Logiciels.

L'offre SaaS d'ITESOFT a su convaincre par son niveau de coût attractif, la simplicité de son déploiement ainsi que la richesse fonctionnelle de sa solution de digitalisation des processus liés à la facture. De la Demande d'achat au Supplier Relationship Management, le niveau de performance et d'automatisation, ainsi que les technologiques uniques de détection de fraude de l'offre SaaS d'ITESOFT restent inégalées.

Sur la période, STEF, SMAC, Ugitech ou encore Cambridge Assessment ont choisi l'offre SaaS d'ITESOFT. Ces ventes affichent des valeurs annuelles moyennes de souscription (ARR) supérieures aux contrats signés par le passé.

Nouvelle hausse des revenus récurrents confirmant la résilience du modèle face à la crise sanitaire

Les revenus récurrents, composés des ventes SaaS et du chiffre d'affaires Maintenance, enregistrent une nouvelle hausse et progressent de +5 % à 7,4 M€, contribuant à hauteur de 72 % du chiffre d'affaires total au S1 2020, contre 59 % au S1 2019.

Cette performance confirme que la transformation du modèle d'ITESOFT vers le SaaS s'est révélée résiliente face à la crise sanitaire.

Prochaine publication :résultats du 1ersemestre 2020, le 30 septembre 2020, après clôture de bourse

A propos de ITESOFT - www.itesoft.fr

ITESOFT est un éditeur de logiciels de digitalisation des processus métier spécialisé dans les domaines de l'expérience client, de l'excellence opérationnelle et de la relation fournisseur.

Développées dès l'origine sur la base de technologies d'IA et de robotisation, les solutions ITESOFT de dématérialisation et d'automatisation des processus d'entreprise (traitement des factures fournisseur, contractualisation en ligne, octroi de crédit, gestion de sinistres, demandes de prestations…) sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus rapides et plus sécurisés. L'offre logicielle ITESOFT est la seule sur le marché à rassembler les 3 éléments essentiels à la performance des organisations : la capture d'information, l'automatisation de processus et la détection de risques.

Créé en 1984, ITESOFT est membre de TECH IN France, eFutura, DFCG, FNFE, OMG et Valconum. La société est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis février 2001. En 2019, ITESOFT réalise un chiffre d'affaires consolidé de 23,6 M€ dont 17% réinvesti en R&D. Plus de 650 clients dans 35 pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT.

CONTACTS

Communication financière

ACTIFIN

76-78 rue Saint Lazare, 75009 Paris Tél : +33 (0)1 56 88 11 11

Alexandre Commerot, acommerot@actifin.fr

Relations presse : Isabelle Dray, idray@actifin.fr

ITESOFT SA au capital de 368 030 euros RCS Nîmes B 330 265 323 Code NAF : 5829C - www.itesoft.com

2 / 2