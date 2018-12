ITS Group : BNP Paribas se renforce au capital

14/12/2018 | 11:40

BNP Paribas a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 décembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% des droits de vote et 10% du capital d'ITS Group et détenir, indirectement, 11,12% du capital et 8,93% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions ITS Group hors marché. À cette occasion, BNP Paribas Développement a franchi individuellement en hausse les seuils de 5% des droits de vote et 10% du capital de la société.



BNP Paribas Développement envisage d'accroître sa participation en fonction des conditions et des opportunités de marché, mais pas d'acquérir le contrôle de la société, ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur.



