ITS Group : EuroLand initie une couverture à l'achat

21/11/2018 | 10:14

L'analyste EuroLand Corporate annonce ce matin initier la couverture du titre ITS Group avec une recommandation 'achat', assortie d'un objectif de cours à 8,10 euros, témoignant d'un potentiel de hausse de 60%.



'Avec le recentrage de ses activités sur l'infrastructure opéré en 2018 et la cession d'ITS Overlap, ITS Group renforce la cohérence de son offre. Le Groupe a développé son expertise dans plusieurs domaines : l'infogérance sur site et à distance, le conseil sur tous types de projets IT, l'hébergement d'infrastructures et la mobilité avec la mise en place de solutions mobiles et wifi. ITS Group devrait ainsi atteindre un CA 2018e de 156,6 ME et connaitre un TCAM du CA de +4,7% d'ici 2020e', apprécie EuroLand.



'La cession relutive d'ITS Overlap et le redressement des indicateurs opérationnels (TJM/salaire moyen, taux d'occupation, turnover) vont permettre au Groupe de restaurer ses marges pour afficher une MOC de 4,1% en 2018e (+0,5 pt). À horizon 2020e, nous tablons sur une MOC de 6,0% (hors M&A), plus en phase avec l'historique du Groupe.'





