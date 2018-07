ITS : Cession de l'activité de négoce en France

ITS Group, ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale, annonce, comme attendu, avoir finalisé ce jour la cession de sa filiale ITS Overlap, spécialisée dans le « négoce » en France, au groupe international Getronics. Le chiffre d'affaires de l'activité cédée était de 50 M€ en 2017.

Jean-Michel Bénard, Président d'ITS Group, commente « Getronics a présenté le meilleur projet pour les collaborateurs d'ITS Overlap qui vont rejoindre un groupe ambitieux, avec qui nous allons d'ailleurs continuer à collaborer sur des projets communs, et également le meilleur projet pour les clients et partenaires de ITS Overlap. Cette cession s'inscrit dans notre plan focalisé sur le développement de nos activités stratégiques. Nous dédions désormais l'ensemble de nos ressources humaines et financières à nos activités cloud et prestations de services (infogérance, mobilité et conseil), parfaitement positionnées sur le marché porteur des infrastructures IT. Notre performance semestrielle publiée récemment (cf communiqué du 26 juillet 2018) avec une croissance de 6% est prometteuse et confirme nos ambitions pour le futur ».

ITS Group recevra un paiement intégral en numéraire, dont une partie est échelonnée sur les 2 prochaines années, sans conditions de performance.

L'activité « négoce » située en Suisse (11 M€ de chiffre d'affaires en 2017) n'a pas été intégrée au périmètre de l'opération et reste en cours de cession. Elle fait également l'objet de plusieurs marques d'intérêt d'acheteurs potentiels.

Prochain rendez-vous : Résultats Semestriel 2018 le 27 Septembre 2018 à 18h

Pour télécharger la version PDF, Cliquez ici