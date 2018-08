ITS GROUP : a cédé son activité de négoce en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ITS Group, ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale, annonce, comme attendu, avoir finalisé ce jour la cession de sa filiale ITS Overlap, spécialisée dans le négoce en France, à Getronics. Le chiffre d’affaires de l’activité cédée était de 50 millions d'euros en 2017. ITS Group recevra un paiement intégral en numéraire, dont une partie est échelonnée sur les deux prochaines années, sans conditions de performance.L'activité "négoce" située en Suisse (11 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017) n'a pas été intégrée au périmètre de l'opération et reste en cours de cession. Elle fait également l'objet de plusieurs marques d'intérêt d'acheteurs potentiels.