Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ITS Group, entreprise du service du numérique spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale, a finalisé l’acquisition d’Eugena Consulting. Créée en 2001 et basée à Paris, cette société est spécialisée dans la Sécurité des Systèmes d’Information et l’amélioration de la performance Digitale auprès de PME et de grands comptes. Son activité s’articule autour de deux pôles d’expertises : Cybersécurité et Digital Services.La société, qui s'appuie sur une cinquantaine de collaborateurs (sous-traitants compris), a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires rentable de près de 4,6 millions d'euros, en hausse de 14%. L'acquisition est payée intégralement en numéraire et est financée par un emprunt bancaire dédié.Eugena Consulting, non endettée financièrement sera consolidée dans les comptes à compter du 1er avril 2019 et contribuera dès 2019 à l'amélioration de la marge opérationnelle courante du groupe, grâce à sa rentabilité intrinsèque. L'intégration de la société participera également à une meilleure absorption des charges de structure.Jean-Michel Benard, Président d'ITS Group a déclaré : " Cette acquisition va nous permettre de nous positionner à grande échelle sur le marché de la cybersécurité et de compléter notre offre de service, notamment avec le lancement d'un SOC (Security Operation Center) ".