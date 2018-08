ITS Group : cession de la filiale ITS Overlap finalisée

01/08/2018 | 12:27

ITS Group annonce, comme attendu, avoir finalisé la cession de sa filiale ITS Overlap, spécialisée dans le négoce en France, au groupe international Getronics. Le chiffre d'affaires de l'activité cédée était de 50 millions d'euros en 2017.



'Nous dédions désormais l'ensemble de nos ressources humaines et financières à nos activités cloud et prestations de services (infogérance, mobilité et conseil)', explique Jean Michel Bénard, président d'ITS Group.



Le groupe recevra un paiement intégral en numéraire, dont une partie est échelonnée sur les deux prochaines années, sans conditions de performance. L'activité négoce située en Suisse fait l'objet de plusieurs marques d'intérêt d'acheteurs potentiels.



