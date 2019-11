ITS Group : projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF

25/11/2019 | 13:49

Invest Securities, agissant pour le compte d'ITS Participations, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions ITS Group, projet qui a été annoncé le 17 octobre dernier.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 6,62 euros par action, la totalité des 3.201.675 actions non détenues par lui, soit 40,66% du capital. Il a l'intention de demander, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.



