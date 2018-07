ITS Group publie son chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : 61,1 M (+6%)

1er semestre 2018 : Croissance dynamique des activités stratégiques : 61,1 M€ (+6%) dont « Cloud » : +29%

ITS Group, ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale, publie son chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre 2018.

ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2018 BIEN ORIENTEE

Le chiffre d'affaires semestriel, qui tient compte de l'application de la norme IFRS 15, est présenté en fonction de la norme IFRS 5. Les activités « négoces » en France et en Suisse, en cours de cession, ne sont plus intégrées. Elles ont généré au premier semestre un chiffre d'affaires de 24,4 M€ à comparer à 28,8 M€ au premier semestre 2017. La cession de l'activité « négoce » en France devrait être conclue très prochainement.

Chiffre d'affaires consolidé Activités stratégiques en M€ - non audités 2017 2018 Variation 1er trimestre 29,1 30,7 +5% 2ème trimestre 28,6 30,4 +6% Premier semestre 57,7 61,1 +6%

ITS Group a réalisé au 1er semestre 2018 un chiffre d'affaires de 61,1 M€ sur ses activités stratégiques, à comparer à 57,7 M€ en 2017, soit une progression solide de +5,9% (+2,8% en croissance organique compte tenu de l'intégration d'Asplénium Hosting Services depuis le 1er janvier 2018).

Les activités « Cloud » progressent de +29% à 15,1 M€, dont +14% en organique, parfaitement en phase avec l'objectif d'un chiffre d'affaires annuel autour de 30 M€. Plusieurs nouveaux projets ont été mis en œuvre durant ce semestre. Les premières synergies avec les équipes d'Asplenium Hosting Services confirment également le fort potentiel sur le secteur de la Santé. Ces activités fortement récurrentes poursuivront leur très bonne dynamique au second semestre.

Les « prestations de services » ont renoué avec la croissance au deuxième trimestre (+2%), ce qui permet au Groupe de générer un chiffre d'affaires stable sur le semestre (46,0 M€). Cette évolution, réalisée dans un contexte toujours très tendu en matière de ressources humaines, est conforme aux attentes d'autant que l'activité « mobilité » a dû faire face à un effet de base défavorable ponctuel sur ce semestre. Le Groupe entend continuer à dynamiser progressivement sa croissance, en capitalisant sur une demande des clients toujours forte pour ses offres à valeur ajoutée et en s'appuyant sur l'intensification de ses actions de recrutement et de fidélisation.

Pour le second semestre, le Groupe confirme ainsi sa bonne dynamique globale et continue d'étudier activement des cibles de croissance externe afin de renforcer ses positions et ses compétences dans ses activités stratégiques.

Prochain rendez-vous :

Résultats semestriels 2018 : 27 septembre 2018 - 18h