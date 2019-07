ITS : Integra s'appuie sur Nutanix pour son offre d'hébergement de données de santé

Partenaire service provider de Nutanix depuis deux ans déjà, ITS Integra va maintenant mettre les solutions HCI de l'éditeur au cœur de son offre d'hébergement de données de santé.

Nutanix Inc, un des leaders du cloud computing d'entreprise annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec ITS Integra, filiale de ITS Group, autour de l'hébergement de données de santé. Déjà partenaire service provider de Nutanix, ITS Integra, va maintenant proposer à ses clients du secteur de la santé d'utiliser les solutions de Nutanix pour héberger leurs données de santé et leur infrastructure.

À travers ce partenariat, Nutanix compte un nouveau partenaire Service provider certifié hébergeur de données de santé (HDS) dans ses rangs, renforçant ainsi la position de Nutanix sur ce secteur particulièrement dynamique. ITS Integra va pouvoir proposer ses solutions non seulement à des acteurs du monde de la santé, mais également à des partenaires ISV ayant de plus en plus besoin d'héberger des données de santé. Ceux-ci pourront profiter des dernières technologies de Nutanix en matière de virtualisation et d'hyper convergence, notamment son hyperviseur AHV, mais aussi s'appuyer sur les solutions de Nutanix pour répondre à des besoins de type Desktop-as-a-service et Storage-as-a-service.

