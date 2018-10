ITS : Job Dating du 11/10 !

Tu as un profil IT et des envies d'ailleurs ? Tu aimerais intégrer un grand groupe à taille humaine ?

Tu es au bon endroit : ITS Group recrute des chefs de projets, des ingénieurs réseaux & sécurité, systèmes, de production, DevOps, des analystes programmeurs, des architectes et bien d'autres profils IT !

Inscris-toi à notre prochain job dating qui aura lieu à L'Insula café : un lieu atypique et sympa situé au cœur de Nantes tout près des machines de l'île !

Au programme de ce jeudi 11 octobre :

8h30 : Petit-déjeuner de bienvenue

9h : Présentation d'ITS Group et de ses métiers

9h30 : Job dating

Alors réserve ta matinée, et envoie-nous ton CV à : lgicquel@itsgroup.com !

Au plaisir d'échanger le 11 octobre prochain pour réfléchir, ensemble, à la façon dont nous pourrons accélérer ta carrière !