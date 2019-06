ITS : La certification ISO 27001 renouvelée pour ITS Integra

La sécurité du SI plus que jamais au cœur de la stratégie

ITS Integra est fière d'annoncer le renouvellement de sa certification ISO 27001 par l'organisme de certification Bureau Veritas, commençant ainsi un troisième cycle de certification.

Depuis la première obtention de cette marque de confiance en 2013, l'investissement continu sur le SMSI (Système de Management de la Sécurité de l'Information) constitue un pilier stratégique pour l'infogérant et opérateur multi-Cloud ultra-sécurisé.

Le renouvellement de cette certification témoigne des efforts portés par ITS Integra pour améliorer l'efficacité et la sécurité de son système d'information et ainsi apporter aux clients la confiance adéquate pour fournir des solutions d'hébergement, de Cloud services et d'infogérance maîtrisées, surveillées et répondant aux exigences contractuelles et légales.

