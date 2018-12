ITS : Newsletter - Décembre 2018

Innovation, Expertise, Projets, Evénements... Découvrez tout ce qui fait l'actualité d'ITS Group !

Zoom du mois : Avis d'experts

Mutation des métiers de l'IT : l'humain au coeur de la transformation digitale

Par Mourad BEN HAMOUDA - Directeur Technique ITS Group &

Caroline GRANGEON - Directrice des Ressources Humaines

Dans un contexte de transformation digitale, les nouvelles technologies sont de véritables catalyseurs à l'innovation et au changement des pratiques permettant la mise en oeuvre agile de Services IT. Les Ressources Humaines sont placées au coeur des organisations des Systèmes d'Informations et doivent acquérir de nouvelles compétences techniques et méthodologiques, mais également, appréhender un nouveau modèle de fourniture de Services IT, basé sur les usages Agile, DevOps & Cloud...Lire la suite

Consulter la newsletter du mois du décembre