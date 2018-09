ITS : RESULTATS SEMESTRIELS 2018

ITS Group, ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale, publie ses comptes semestriels 2018 arrêtés au 30 juin 2018 par le conseil d'administration d'ITS Group en date du 25 septembre 2018. Les procédures d'audit sont en cours.

Données consolidées en M€ S1 2017 S1 2018 Chiffre d'affaires activités stratégiques 57,7 61,8 Chiffre d'affaires activités négoce en cours de cession 28,6 24,4 Résultat opérationnel courant activités stratégiques 2,4 2,2 Marge opérationnelle courante activités stratégiques (en %) 4,2% 3,6% Résultat opérationnel courant des activités en cours de cession (0,6) (0,5) Autres produits et charges opérationnels (0,0) (0,2) Résultat opérationnel 1,8 1,5 Résultat financier (0,2) (0,2) Impôt sur les résultats (0,8) (0,8) Résultat net 0,9 0,5

Les activités stratégiques du groupe sont réparties en deux pôles :

Les prestations de services, comprenant le conseil, la gestion des infrastructures sur site client et la mobilité ;

Le Cloud, avec le hosting et les centres de services externalisés.

Au 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires de ces activités stratégiques s'est élevé à 61,8 M€, à comparer à 57,7 M€ en 2017, soit une progression solide de +7,1% (+3,9% en croissance organique en tenant compte de l'intégration d'Asplénium Hosting Services depuis le 1er janvier 2018).

Les activités non stratégiques (Négoce) en cours de cession au 30 juin 2018, ont réalisé un chiffre d'affaires de 24,4 M€, dont 19,2 M€ pour le négoce d'infrastructures IT en France dont la cession est intervenue le 31 juillet 2018, et 5,2 M€ pour le négoce en Suisse, qui reste en cours de cession.

Le résultat opérationnel courant se répartit selon les pôles de la manière suivante :

Le pôle « prestations de services » (46,5 M€ de CA, +1% par rapport au S1 2017) contribue pour 1,8 M€ au résultat opérationnel courant, à comparer à 2,5 M€ au premier semestre 2017, soit une marge opérationnelle de 3,8%.

Sur ce semestre, dans un marché de l'emploi tendu, la marge brute s'est érodée en raison notamment d'un recours accru à la sous-traitance. Le taux d'occupation reste néanmoins à un niveau élevé à 87,4%. Les nombreux efforts d'investissements sur les ressources humaines (+0,3 M€ de coûts au S1) pour attirer et fidéliser de nouveaux talents commencent à porter leurs fruits, mais pèsent également sur le premier semestre.

Le second semestre sera mieux orienté tant en termes de croissance (grâce notamment à la hausse des effectifs facturables) que de rentabilité.

Le pôle « Cloud » (15,3 M€ de CA, en croissance de 31%) améliore sa performance semestrielle avec un résultat opérationnel courant de 0,4 M€ (marge opérationnelle courante de 2,5%) à comparer à une perte de 0,1 M€ au S1 2017. Cette progression a été réalisée malgré une hausse ponctuelle des charges liée notamment à l'intégration de la société Asplenium Hosting Services. La dynamique de cette activité va se poursuivre au second semestre, avec une poursuite de la croissance et d'amélioration de la profitabilité de ce pôle.

Les activités non stratégiques de Négoce ont réalisé un Résultat Opérationnel Courant de -0,5 M€, dont -0,7 M€ pour les activités cédées en France.

Les charges non courantes s'élèvent à -0.2 M€ sur le semestre, directement liées à l'activité de fusion-acquisition du Groupe. Le résultat opérationnel ressort à 1,5 M€. Après comptabilisation de frais financiers pour -0.2M€ et d'un impôt de -0.8 M€, le résultat net semestriel ressort à 0,5 M€.

Structure financière solide

Au 30 juin 2018, les capitaux propres du Groupe ressortent à 47,7 M€.

La trésorerie brute et disponible du groupe s'élève à 2,2 M€ au 30 juin 2018. L'endettement net est exceptionnellement élevé au 30 juin à 14,8 M€, sous l'effet notamment d'une hausse ponctuelle du BFR (allongement des délais de règlement clients, ceux-ci se sont normalisés au cours de l'été) et du paiement de l'acquisition d'Asplenium Hosting Services. L'endettement net se réduira significativement au deuxième semestre, sous l'effet de la hausse attendue des résultats et de l'encaissement d'une partie du prix de la cession d'ITS Overlap à hauteur de 1,8 M€ (sur 2,8 M€ au total), qui compensera largement le paiement du dividende intervenu en juillet pour 0,9 M€.

Perspectives : Développement centré sur les activités stratégiques

Après avoir réalisé la cession des activités de Négoce en France le 31 juillet, le management se focalise sur le développement et l'amélioration des performances des activités stratégiques, avec un accent toujours porté sur le recrutement et la fidélisation des collaborateurs. Le Groupe continuera en parallèle de mener des actions pour améliorer sa rentabilité, avec en particulier la hausse des prix de vente de ses prestations, l'optimisation des coûts de production de ses activités cloud, et la maîtrise des frais généraux.

Le groupe vise sur l'ensemble de l'exercice 2018 une marge opérationnelle courante supérieure à 5%, première étape vers l'objectif affiché de 7% à 2 ans, sur les activités stratégiques pour lesquelles la recherche active de dossiers de croissance externe se poursuit.

