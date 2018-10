ITS : Rejoignez nos experts de l’IT avant fin 2018 !

Rejoignez nos experts de l'IT avant fin 2018 !

Parisien(ne)s ou lyonnais(es), rejoignez nos experts de l'IT lors de nos prochains évènements recrutement !

Mardi 13 novembre 2018 | Forum perspectives | Lyon 6ème

Thémis Conseil, filiale d'ITS Group aura un stand à la 13ème édition du Forum perspectives !

Ce forum, organisé́ conjointement par l'Ecole des Mines de Saint-Etienne et l'Ecole Centrale de Lyon a pour objectif de réunir étudiants et entreprises en vue d'une offre de stage ou d'une embauche. L'édition 2018 rassemblera près de 2 000 étudiants issus notamment de ces deux grandes écoles d'ingénieurs ainsi que d'autres grandes écoles d'ingénieurs et de commerce (INSA, EM Lyon, ISFA, ECAM, d'autres Centrales...).

Pour en savoir plus sur les profils recherchés par Thémis Conseil c'est par là https://www.forum-perspectives.fr/exposants/(Thémis Conseil)

Mardi 27 novembre 2018 | Day-Click | Centquatre - Paris 19ème

ITS Group & sa filiale ITS Integra auront chacun leur stand à la 3ème édition du Day-Click : l'événement numérique de l'année !

Au programme de cette journée : des témoignages collaborateurs, des conférences, et de nombreux échanges autour de la transformation des métiers et de la façon dont nous prenons en charge les autres défis majeurs que soulève le numérique : la formation, la féminisation et la reconversion professionnelle !

Pour préparer votre venue, hop, c'est par là : https://ledayclick.fr/exposants-intervenants/entreprise/its-group-sa!