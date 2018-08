ITS : Rencontrons-nous le 20 septembre prochain lors de notre prochain job dating !

L'année 2018 est riche en évènements, et ce n'est pas terminé…

Vous avez un profil IT et des envies d'ailleurs ?

Vous aimeriez intégrer un grand groupe à taille humaine ?



Vous êtes au bon endroit, car ITS Group recrute :

des chefs de projets,

des ingénieurs réseaux & sécurité,

des ingénieurs systèmes,

des ingénieurs de production,

des ingénieurs DevOps,

des administrateurs bases de données,

des architectes

des Service Delivery Managers et bien d'autres profils IT !

Rencontrons-nous le 20 septembre prochain dans un lieu IT emblématique de la capitale pour en discuter lors de notre prochain job dating...

Bloquez la date dans votre agenda et inscrivez-vous au plus vite à : jobdating@itsgroup.com !

Au plaisir de vous rencontrer le 20 septembre prochain, nous vous souhaitons un bel été !

L'équipe recrutement ITS Group