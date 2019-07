Its Group : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2019

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ITS GROUP, confié à Louis Capital Markets UK LPP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date 30/06/2019 :

40 183 titres

49 983,32 euros en espèces

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 32,209 titres 151,781.24 EUR 203 transactions VENTE 33,782 titres 164,059.44 EUR 191 transactions

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 31/12/2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41 756 titres

39 566,33 euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 14/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

32 527 titres

83 174,45 Euros en espèce

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires semestriel 2019 25 juillet 2019 – 18h

A PROPOS D'ITS GROUP

ITS Group est une ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s'appuie pour cela sur ses pôles de compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : de la stratégie IT jusqu'aux Services managés en passant par le Cloud et l'hébergement. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et constructeurs majeurs du marché (Azure, CA, Cisco, Citrix, Dell EMC, IBM, Microsoft, NetApp, Nutanix, Oracle, RedHat, Veeam, VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d'accessibilité à leurs systèmes d'information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital d'ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.

ITS GROUP

Jean-Michel BENARD

Président Directeur Général

Philippe SAUVÉ

Directeur Général Délégué à l'Administratif et aux Finances

Sandra REQUENA

Directrice Marketing & Communication

Agence Actus Finance

Nicolas BOUCHEZ

+33(0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

Information réglementée

Acquisition ou cession des actions de l′émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF :

