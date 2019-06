L'Assemblée Générale Mixte s'est tenue le 28 juin 2019 à 10h. Toutes les résolutions ont été approuvées à l'exception de la 18ème résolution relative à l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise qui a été rejetée.

Le versement d'un dividende de 0,12 € par action a été ainsi approuvé. Le dividende sera détaché le 8 juillet 2019 et sera mis en paiement le 10 juillet 2019.

Les résolutions ainsi que le résultat détaillé des votes seront disponibles sur le site de la société : www.itsgroup.com, rubrique Finances.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires semestriel 2019 25 juillet 2019 – 18h

A PROPOS D'ITS GROUP

ITS Group est une ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s'appuie pour cela sur ses pôles de compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : de la stratégie IT jusqu'aux Services managés en passant par le Cloud et l'hébergement. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et constructeurs majeurs du marché (Azure, CA, Cisco, Citrix, Dell EMC, IBM, Microsoft, NetApp, Nutanix, Oracle, RedHat, Veeam, VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d'accessibilité à leurs systèmes d'information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital d'ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.

ITS GROUP

Jean-Michel BENARD

Président Directeur Général

Philippe SAUVÉ

Directeur Général Délégué à l'Administratif et aux Finances

Sandra REQUENA

Directrice Marketing & Communication

Nicolas BOUCHEZ

