ITS Group, entreprise du service du numérique (ESN) spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale, annonce avoir finalisé l'acquisition d'EUGENA Consulting. Créée en 2001 et basée à Paris, EUGENA Consulting est une société de conseil à forte valeur ajoutée, spécialisée dans la Sécurité des Systèmes d'Information et l'amélioration de la performance Digitale auprès de PME et de grands comptes. Son activité s'articule autour de deux pôles d'expertises : Cybersécurité et Digital Services.

EUGENA intervient sur la Cybersécurité en tant que spécialiste de la Sécurité et de la Confiance Numérique auprès des DSI et des RSSI en audit, contrôle et mise en œuvre de solutions de Gestion et de Gouvernance des Identités et des Accès. L'offre Digital Services propose aux clients des architectures web complexes sécurisées au travers d'expertises en maîtrise d'œuvre Digitale et Mobile.

La société, qui s'appuie sur une cinquantaine de collaborateurs (sous-traitants compris), a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires rentable de près de 4,6 M€, en hausse de 14%.

Les équipes d'EUGENA rejoindront très rapidement le campus du Groupe à Boulogne Billancourt et opèreront sous le nom d'ITS Eugena au sein du pôle prestations de services. Le groupe complète ainsi stratégiquement son offre de service sur le segment de marché de la Cybersécurité qui occupe une place importante et croissante chez ses clients. Au-delà de développer ses propres activités, ITS Eugena collaborera activement avec les autres filiales du groupe dont ITS Integra, ITS Ibelem et Thémis Conseil.

L'acquisition est payée intégralement en numéraire et est financée par un emprunt bancaire dédié. EUGENA Consulting, non endettée financièrement, sera consolidée dans les comptes à compter du 1er avril 2019. EUGENA Consulting contribuera dès 2019 à l'amélioration de la marge opérationnelle courante du Groupe, grâce à sa rentabilité intrinsèque. L'intégration d'EUGENA Consulting participera également à une meilleure absorption des charges de structure.

Jean-Michel BENARD, Président d'ITS Group « EUGENA Consulting bénéficie d'un positionnement unique qui lui permet d'accompagner la transformation digitale des entreprises en positionnant la cybersécurité au cœur de leurs projets. En associant digital et cybersécurité, EUGENA Consulting a su faire la différence et bâtir une offre de service et de conseil adaptée aux besoins de toutes les entreprises. Cette acquisition va nous permettre de nous positionner à grande échelle sur le marché de la cybersécurité et de compléter notre offre de service, notamment avec le lancement d'un SOC (Security Operation Center). Au final, nos clients vont donc bénéficier des nouveaux apports liés à ce rapprochement et placer la confiance numérique au sein de leurs projets de modernisation de leurs systèmes d'information.»

A PROPOS D'ITS GROUP

ITS Group est une ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s'appuie pour cela sur ses pôles de compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : de la stratégie IT jusqu'aux Services managés en passant par le Cloud et l'hébergement. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et constructeurs majeurs du marché (Azure, Broadcom, Cisco, Citrix, Dell EMC, Evidian, IBM, Microsoft, NetApp, Nutanix, Oracle, RedHat, Veeam, VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d'accessibilité à leurs systèmes d'information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital d'ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.

ITS GROUP

Jean-Michel BENARD

Président Directeur Général

Philippe SAUVÉ

Directeur Général Délégué à l'Administratif et aux Finances

Sandra REQUENA

Directrice Marketing & Communication

Agence Actus Finance

Nicolas BOUCHEZ

+33(0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-57843-2019_04_09_cp_finalisation-vff.pdf Informations privilégiées :- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…)Communiqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews