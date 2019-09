ITS Group, ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale, publie ses comptes semestriels 2019 arrêtés au 30 juin 2019 par le conseil d'administration d'ITS Group en date du 25 septembre 2019. Les procédures d'examen limité sont en cours.

Données consolidées en M€ S1 2018 publié S1 2018 proforma* S1 2019 Variation

(vs proforma) Chiffre d'affaires 86,2 67,0 69,9 +4% Résultat opérationnel d'activité** 1,7 2,3 3,2 +35% Marge opérationnelle d'activité (en %) 2,0% 3,5% 4,6% Paiement fondé sur les actions - - (0,4) Résultat opérationnel courant 1,7 2,3 2,8 +22% Autres produits et charges opérationnels (0,2) (0,2) (0,1) Résultat opérationnel 1,5 2,1 2,7 +30% Résultat financier (0,2) (0,2) (0,4) Impôt sur les résultats (0,8) (0,7) (0,9) Résultat net

0,5 1,2 1,4 +17%

* Résultats semestriels 2018 retraités de l'activité négoce en France cédée en juillet 2018

** Résultat opérationnel courant hors charges liées au paiement fondé sur les actions

ITS Group réalise au premier semestre 2019 un chiffre d'affaires de 69,9 M€ en hausse de +4,3%. A périmètre constant (la société Eugena Consulting est consolidée depuis le 1er avril 2019), la croissance est de +2,6%.

Le résultat opérationnel d'activité, principal indicateur opérationnel du Groupe, s'établit à 3,2 M€, en progression de +0,9 M€ (dont +0,2 M€ lié à la première application de la norme IFRS 16 – contrat de location). La marge opérationnelle d'activité ressort ainsi à 4,6%.

Cette performance est d'autant plus satisfaisante que le Groupe a réalloué, au premier semestre sur ses autres activités, environ 0,4 M€ de charges centrales, absorbées auparavant par l'activité négoce en France.

Toutes les activités du Groupe contribuent positivement au résultat opérationnel d'activité :

Le pôle « prestations de services » (51,1 M€ de CA, +9,9% par rapport au S1 2018 dont +7,4% en organique) génère un résultat opérationnel d'activité de 2,4 M€, contre 1,8 M€ au premier semestre 2018. La marge opérationnelle progresse ainsi à 4,7%, bénéficiant de la bonne orientation des indicateurs de performance, avec notamment un taux d'activité élevé à 87,8% et une hausse des prix de vente (TJM) de l'ordre de +4,5%, qui a permis de faire progresser la marge brute. Les effectifs facturables sont en croissance au 30 juin 2019 (+4,7% sur un an) en incluant les collaborateurs d'Eugena Consulting.

Le pôle « cloud » (13,2 M€ de CA, en recul de -14%) affiche un résultat opérationnel d'activité de 0,6 M€, supérieur de 0,2 M€ à celui du 1er semestre 2018, et ce malgré le recul du chiffre d'affaires. La marge opérationnelle d'activité progresse en conséquence à 4,6%, bénéficiant notamment de l'arrêt de l'activité non rentable de data management virtualisé et des actions d'optimisation et d'automatisation des coûts d'exploitation.

L'activité « négoce » en Suisse (5,6 M€ de CA, en hausse de +8%) a réalisé un résultat opérationnel d'activité de 0,2 M€, stable par rapport au premier semestre 2018.

Le résultat opérationnel s'établit à 2,7 M€, intégrant une charge de 0,4 M€ liée au paiement fondé sur les actions.

Après comptabilisation de frais financiers pour -0,4 M€ (dont -0,2 M€ lié à l'application de la norme IFRS 16) et d'un impôt de -0,9 M€, le résultat net semestriel ressort à 1,4 M€, en hausse de +17% par rapport au S1 2018. L'impact de l'application de la norme IFRS 16 sur le résultat net est négligeable.

Structure financière maîtrisée

Au 30 juin 2019, les capitaux propres du Groupe ressortent à 51,6 M€.

La trésorerie brute et disponible du groupe s'élève à 4,0 M€ au 30 juin 2019. L'endettement net (hors dette des loyers résultant de l'application de la norme IFRS 16) marque, comme en 2018, un pic au 30 juin, à 12,2 M€ (à comparer à 14,8 M€ au 30 juin 2018), en raison de la saisonnalité du BFR et du paiement de l'acquisition d'Eugena Consulting. Cet endettement net se réduira sensiblement à la clôture de l'exercice.

Perspectives

ITS Group, 30ème ESN française, confirme au second semestre l'amélioration progressive de sa performance opérationnelle, sa priorité à court terme.

Le Groupe continuera de s'appuyer sur la demande soutenue de ses clients et sur son positionnement sur le segment porteur des SMACS (Social, Mobilité, Analytics, Cloud, Sécurité), renforcé par le développement prometteur de l'offre Cybersécurité.

Le Groupe étudie en parallèle des opportunités de croissance externe afin de renforcer ses positions, ce qui aura également pour effet d'optimiser l'absorption des charges centrales.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 24 octobre 2019 – 18h

A PROPOS D'ITS GROUP

ITS Group est une ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s'appuie pour cela sur ses pôles de compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : Stratégie IT & Conseil, Solutions IT, Ingénierie & Expertise technique, Services managés, Cloud et hébergement, Digital Services et Cybersécurité. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et constructeurs majeurs du marché, dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d'accessibilité à leurs systèmes d'information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital d'ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.

ITS GROUP

Jean-Michel BENARD

Président Directeur Général

Philippe SAUVÉ

Directeur Général Délégué à l'Administratif et aux Finances

RELATIONS PRESSE

Agence Actus Finance

Nicolas BOUCHEZ

+33(0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60278-2019_09_25_cp-resultats-semestriels-2019.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultats

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews