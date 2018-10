En application des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, le présent descriptif du programme décrit les objectifs et les modalités du programme de rachat par ITS GROUP de ses propres actions dans le cadre de l'autorisation qui lui a été donnée par l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2018.

1. Date de l'Assemblée Générale des actionnaires ayant autorisé le programme de rachat et décision de mise en œuvre

Autorisation du programme : Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2018

Décision de mise en œuvre : Conseil d'administration du 25 septembre 2018

2. Nombre de titres et part du capital détenu par l'émetteur

Le capital de la société se compose de 7 848 645 actions. Au 25 Octobre 2018, la Société détenait 63 211 actions, dont 40 399 actions affectées dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement et 22 812 actions affectées aux autres objectifs du programme du rachat d'actions.

3. Objectifs du programme de rachat

Le programme de rachat d'actions a pour objet de permettre à la Société d'utiliser les possibilités d'intervention sur ses propres actions aux fins suivantes :

– d'animer le marché du titre ITS GROUP par un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers ;

– de conserver ses actions pour remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'éventuelles opérations de croissance externe initiées par la société ;

– de céder ses actions aux salariés et mandataires sociaux des sociétés du groupe dans le cadre de plans d'achat ou d'attribution d'actions bénéficiant à ces personnes ;

– de remettre ses actions à l'occasion de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens immédiatement ou à terme, par conversion, exercice, remboursement ou échange, à l'attribution d'actions de la société, dans les conditions prévues par les autorités de marché ;

4. Part maximale du capital, nombre maximal, et caractéristiques des titres de capital que la société se propose d'acquérir et prix maximum d'achat

Le prix maximum d'achat est fixé à 15 euros par action.

Le nombre maximum d'actions racheté est d'un maximum de 784 864 actions, soit 10 % du montant du capital social existant. En conséquence, le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat s'élève à 11 772 960 euros, tel que calculé sur la base du capital social.

5. Durée du programme de rachat

Le présent programme est autorisé pour une durée de dix-huit mois à compter du 29 juin 2018, soit jusqu'au 29 décembre 2019.

A PROPOS D'ITS GROUP

ITS Group est une ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s'appuie pour cela sur ses pôles de compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : Stratégie IT & Conseil, Solutions IT, Ingénierie & Expertise technique, Services managés, Cloud et hébergement. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et constructeurs majeurs du marché (Atlantis, CA, Cisco, Citrix, Dell, EMC, Good, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Microsoft, Nutanix, Oracle, Quantum, Red-Hat, Veeam, VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d'accessibilité à leurs systèmes d'information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital d'ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.

ITS GROUP

Jean-Michel Bénard

Président Directeur Général

Philippe Sauvé

Directeur Général Délégué à l'Administratif et aux Finances

Sandra Requena

Directrice Marketing & Communication

srequena@itsgroup.com

Tél. : 01 78 89 94 77



RELATIONS PRESSE

Agence Actus Finance

Nicolas Bouchez

01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

