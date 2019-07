ITV : Liberum passe à 'achat'

16/07/2019 | 09:16

Liberum relève sa recommandation sur ITV de 'conserver' à 'achat', soulignant que le titre du groupe de télévision britannique se situe maintenant 25% en dessous de son objectif de cours maintenu à 145 pence.



'Nous pensons que la correction a été trop drastique, en particulier dans la mesure où la position séculaire d'ITV est meilleure que ce que pense le marché', juge le broker dans le résumé de sa note de recherche.



'A court terme, les résultats du premier semestre devraient apporter un certain soulagement, compte tenu de 'Love Island' et de signes que les annonceurs dirigent des dépenses vers ITV', poursuit-il.



