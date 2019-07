ITV : va lancer une offre de streaming avec la BBC

19/07/2019 | 11:01

Le groupe audiovisuel privé britannique ITV et son homologue public, la BBC, ont signé un accord permettant le lancement commercial de l'offre BritBox au 4ème trimestre de cette année.



Il s'agira d'une offre de streaming vidéo à la demande 'multi-écrans' facturée 5,99 livres par mois. Les contenus auxquels elle donnera accès seront tirés des catalogues et des productions britanniques des deux groupes, mais ils comprendront aussi, plus tard, des programmes et des séries télé développés spécialement pour BritBox.



ITV détiendra dans un premier temps 90% du capital de la coentreprise BritBox, mais la BBC détient une option lui permettant de monter, à terme, à 25%.



