TV-Avec Endemol, le français Banijay devient 1er producteur mondial

Endemol, dont le siège est aux Pays-Bas, compte dans son volumineux catalogue de divertissements les émissions à succès "The Voice", "Masterchef" ou encore les célèbres séries "Black Mirror" et "The Fall".

Le groupe néerlandais est aussi à l'origine du programme de téléréalité "Big Brother", qui a connu son heure de gloire en France sous le nom "Loft Story" à partir de 2001.

Banijay produit pour sa part les émissions "Fort Boyard", "Koh Lanta" et des programmes présentés par les animateurs vedettes Nagui et Cyril Hanouna.

Leur rapprochement fera naître un nouveau géant mondial générant un chiffre d'affaires annuel estimé à environ trois milliards d'euros pour 2019, riche d'un catalogue comprenant l'équivalent de 100.000 heures de programmes et de séries.

Selon l'une des sources, le nouvel ensemble pourrait être introduit en Bourse à compter de 2023 afin de tirer parti de l'appétit mondial pour les contenus symbolisé par le succès, notamment, des plateformes de streaming comme Netflix.

L'annonce de la signature d'un accord définitif en vue du rachat de la totalité du capital d'Endemol Shine Group vient clore un peu plus d'un an de discussions.

Endemol, copropriété du groupe Walt Disney et du fonds d'investissement privé Apollo Global Management, avait été mis en vente en juillet 2018 à un prix compris entre 2,3 et 3 milliards d'euros, suscitant l'intérêt de plusieurs acquéreurs potentiels.

La plupart avaient ensuite jeté l'éponge, rebutés par l'endettement d'Endemol et le prix demandé par les acquéreurs, qui ont finalement revu leurs prétentions à la baisse pour conclure avec l'entrepreneur français.

UN LONG PROCESSUS

Dans un communiqué officialisant la signature de l'accord, Banijay précise que la transaction sera financée via une augmentation de capital du groupe, pour un montant qui devrait représenter entre 300 et 400 millions d'euros selon l'une des sources, et par de la dette. La dette financière existante des deux entités sera dans ce cadre refinancée avec les banques Natixis, Deutsche Bank et la Société Générale.

Après finalisation de leur mariage, les deux groupes seront détenus par la holding LDH à hauteur de 67,1% et par le groupe de médias et de divertissement français Vivendi (32,9%) qui a apporté son soutien financier à la transaction à hauteur d'environ 100 millions d'euros, selon la même source.

LDH est contrôlée à 52% par Financière LOV, véhicule d'investissement de Stéphane Courbit, et compte parmi ses autres investisseurs le groupe italien De Agostini et l'entrepreneur français Marc Ladreit de Lacharrière, qui a également étoffé sa participation au sein de Financière LOV.

Stéphane Courbit connaît bien Endemol pour avoir été le président d'Endemol France de 2001 à 2007.

L'actuel PDG de Banijay Marco Bassetti est également un ancien d'Endemol : il a fondé sa division italienne en 1997, qu'il a revendue à Endemol. Il est par la suite devenu directeur des opérations du groupe puis président avant de quitter le néerlandais en 2012.

L'opération reste soumise à l'approbation des autorités de régulation concernées et à la consultation des représentants du personnel avant d'être bouclée.

(Gwénaëlle Barzic et Elizabeth Pineau)