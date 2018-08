IVALIS : Compte rendu de l'AGO du 30 juillet 2018

IVALIS

Montigny-le-Bretonneux, le 28 août 2018 après bourse

Assemblée Générale Ordinaire du 30 juillet 2018

- Compte rendu -

L'Assemblée Générale Ordinaire du groupe IVALIS, qui s'est tenue le 30 juillet 2018 sous la présidence de Monsieur Roch VALLÉE, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social : 1 310 486



Nombre d'actions ayant le droit de vote : 1 310 378



Nombre de droits de vote : 2 557 843



Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 2 555 708



Quorum obtenu : Le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 1 309 115 actions ayant le droit de vote, soit 99,90% des actions ayant le droit de vote.

1ère résolution Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2018

Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du CGI

Quitus à tous les membres du Directoire et du Conseil de Surveillance Adoptée



Pour 2 555 708

Contre 0

Abstention 0 2ème résolution Approbation des comptes consolidés Adoptée



Pour 2 555 708

Contre 0

Abstention 0 3ème résolution Affectation du bénéfice de l'exercice s'élevant à 659 737 € en totalité au compte "report à nouveau" Adoptée



Pour 2 555 750 (*)

Contre 0

Abstention 0 4ème résolution Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce Adoptée



Pour 2 555 708

Contre 0

Abstention 0 5ème résolution Pouvoirs pour formalités Adoptée



Pour 2 555 708

Contre 0

Abstention 0

(*) incluant les droits de vote liés aux actions de préférence (cf. article 13.2-1 des statuts)

* * * * * * * * * * * * * * *

IVALIS est un leader en Europe continentale de l'externalisation d'inventaires dans tous les secteurs de la distribution (hypermarchés, supermarchés, bricolage, textile, parfumerie, bijouterie, sport, jardinerie, culture, loisirs et logistique). Le groupe possède des filiales en France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Brésil, une agence au Portugal ainsi que des franchises au Maroc et à la Réunion. Ses filiales délivrent leurs services dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne, en Russie, en Turquie et en Amérique Latine.







Euronext Growth Paris - Mnémonique ALIVA - Code ISIN FR 0010082305





Roch VALLÉE

CEO

Tél 01 81 88 12 43

roch.vallee@ivalisgroup.com Vos contacts Camille TRÉMEAU

TSAF - Groupe VIEL

Tél 01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com

