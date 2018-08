IVF Hartmann en recul au premier semestre, la transformation se poursuit

Zurich (awp) - Le producteur de fournitures médicales IVF Hartmann a vu son chiffre d'affaires et la rentabilité se réduire au premier semestre, à l'instar des résultats de l'exercice 2017. Les ventes se sont établies à 66 millions de francs suisses (-0,3%) pour un bénéfice net de 6,1 millions (-18%), a annoncé vendredi le groupe schaffhousois.

Le bénéfice opérationnel s'est contracté dans les mêmes proportions à 7,4 millions de francs suisses. La marge Ebit a reculé à 11,2% (contre 13,3% il y a douze mois).

"Ces résultats sont en ligne avec nos attentes", relève IVF Hartmann dans un communiqué. La performance a été entamée par des dépenses en vue de la mise en place de la "stratégie 2020" ainsi que par des taux de change défavorables.

La nouvelle stratégie de l'entreprise vise à jeter les bases de la croissance future et à transformer la production et la logistique "afin de répondre aux défis du marché". Ainsi, la production de bandages élastiques a été transférée de Netstal à Wolfstein, en Allemagne, au sein de la filiale Karl Otto Braun (KOB). Et la production de ouate est en passe d'être déplacée du siège du groupe à Gommiswald, auprès de la filiale Kistler.

Les investissements liés à cette restructuration ainsi que l'augmentation des coûts des achats à l'étranger dus à l'affaiblissement du franc face à l'euro ont eu un impact négatif, qui n'a pas pu être répercuté sur les prix à la clientèle.

Si le chiffre d'affaires a baissé en valeur, les ventes ont augmenté (+0,8%) en volume. IVF Hartmann affirme avoir pu conforter sa position dans ses secteurs de compétence clés.

Le domaine de la santé en Suisse restera "hautement concurrentiel" au seconde semestre, note l'entreprise, avec une forte pression sur le prix. IVF Hartmann s'attend pour l'ensemble de l'année "à un recul temporaire" de son résultat opérationnel (Ebit). Son chiffre d'affaires devrait se situer au niveau de celui de 2017 (133 millions de francs suisses).

