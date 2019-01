Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

J.C. Penney a annoncé une baisse de 3,5% des ventes dans ses magasins ouverts depuis plus d'un an au cours de la période de neuf semaines close le 5 janvier. Le distributeur américain a confirmé ses objectifs et confirmé la fermeture de certains magasins. Le groupe continue de viser un free cash flow positif 2018 ainsi qu'une trésorerie excédentaire supérieure à deux milliards de dollars.