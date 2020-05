J C PENNEY : requiert le Chapitre 11 de loi de protection sur les faillites

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

J.C Penney a déposé, vendredi 15 mai, un dossier afin de bénéficier du Chapitre 11 de loi de protection sur les faillites. La chaine de grands magasins a précisé qu'elle souhaite fermer de manière définitive certains magasins et a indiqué qu'elle étudie une éventuelle vente. Les mesures de confinements liées à la pandémie de Covid-19 avaient condamné l'entreprise à fermer la totalité de ses 850 magasins tout en licenciant la quasi-totalité de ses 95 000 employés. La note de crédit de JC Penney a été ramenée à Caa3 par Moody's au milieu du mois d'avril.Au cours des dernières semaines, Penney a manqué deux paiements d'intérêts d'une valeur totale de 29 millions de dollars.Chapitres 11 et 7 (loi sur lesLe "Chapter 11" fait référence à la loi sur les faillites du code du commerce aux Etats-Unis. Lorsqu'une société se déclare incapable d'honorer ses dettes, elle peut demander à être placée sous protection de cette loi, qui lui offre, sans annuler ses dettes, un répit afin de mener à bien sa réorganisation et de restructurer son endettement. L'entreprise continue son activité et, sous la supervision d'un comité représentant les intérêts des créditeurs et des actionnaires, propose un plan de sauvetage qui doit être validé devant un tribunal. A noter que le chapitre 7 fait référence à la liquidation judiciaire pure et simple.