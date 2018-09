J.C. Penney : en chute de près de 10% après le départ du CFO

28/09/2018 | 16:37

Le titre J.C. Penney s'affiche en très nette baisse ce vendredi : il recule de -9,9% à Ney York, alors que le groupe a annoncé la démission de Jeffrey Davis, son directeur financier (CFO) depuis un peu plus d'un an.



Celui-ci a en effet souhaité, selon le communiqué de JC. Penney, poursuivre 'une autre opportunité'.



Son poste sera occupé provisoirement par Jerry Murray, vice-président en charge des finances.





