JCPENNEY : très loin du compte au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JCPenney a révisé ses perspectives annuelles. Le distributeur prévoit désormais des ventes stables en données comparables et une perte par action ajustée comprise entre 1 dollar et 80 cents. Sa précédente guidance, déjà revue à la baisse, ciblait des ventes en comparables stables ou en croissance de 2% et un résultat par action ajusté compris entre -7 cents et +13 cents. Au deuxième trimestre clos début août, JCPenney a creusé sa perte nette, passée de 48 à 101 millions de dollars, ou de 15 à 32 cents par action.Hors éléments exceptionnels, sa perte par action ressort à 38 cents. Ses ventes trimestrielles ont baissé de 7,5% à 2,83 milliards de dollars. En comparable, elles ont augmenté de 0,3%.Le consensus Zacks était de -8 cents par action et de 2,89 milliards de dollars de ventes.