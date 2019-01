JCPenney : annonce plusieurs nominations

15/01/2019 | 16:47

Le groupe J.C. Penney annonce ce mardi avoir promu Mike Robbins au poste de responsable des magasins et de la chaîne d'approvisionnement, afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes de ses clients.



De plus, Truett Horne (McKinsey & Company), rejoindra la société en tant que CTO (Chief transformation officer). Il sera responsable du développement et de la mise en oeuvre des initiatives stratégiques et de transformation du groupe.



J. C. Penney indique, enfin, être toujours à la recherche d'un responsable des opérations et des ventes et un responsable des relations clients. Quant à la recherche d'un directeur financier, elle serait 'bien engagée'.





