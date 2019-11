JCPenney : objectif d'EBITDA ajusté relevé

15/11/2019 | 14:25

A l'occasion de la publication de ses résultats de troisième trimestre, JCPenney indique relever son objectif d'EBITDA ajusté pour l'ensemble de l'exercice, l'anticipant désormais à plus de 475 millions de dollars.



La chaine de grands magasins confirme ses autres prévisions pour 2019-20, à savoir un free cash-flow positif et une baisse des ventes ajustées à magasins comparables (hors sortie du gros électroménager et du mobilier en magasin) entre 5 et 6%.



Sur le trimestre écoulé, elle a vu sa perte nette ajustée se réduire à 30 cents par action, contre 52 cents un an auparavant, pour des ventes en baisse de 10,1% à 2,38 milliards de dollars (-6,6% ajusté à magasins comparables).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.