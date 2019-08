JCPenney : réduit ses pertes et annonce un partenariat

15/08/2019 | 14:05

JCPenney affiche ce jeudi une perte nette de 48 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre, soit quinze cents par action, à comparer à une perte de 101 millions, ou trente-deux cents par action, un an auparavant.



La chaîne de grands magasins a néanmoins vu ses revenus reculer de -9,2% à 2,6 milliards de dollars en données publiées. En données comparables, les ventes ont reculé de -9%.



Pour l'ensemble de l'exercice, JCPenney table sur un EBITDA ajusté compris entre 440 et 475 millions de dollars, avec des ventes en données comparables en repli compris entre -7 et -8%.



Par ailleurs, le groupe annonce ce jeudi un partenariat avec tredUP, un spécialiste du vêtement de seconde main. 30 points de vente seront sélectionnés et proposeront prochainement des articles d'occasion.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.