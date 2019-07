JCPenney : un vétéran du commerce au conseil d'administration

11/07/2019 | 14:29

Le groupe américain en difficulté, J. C. Penney, a déclaré qu'il avait nommé à son conseil d'administration un vétéran du commerce de détail possédant plus de 30 ans d'expérience, dans le but de stimuler les ventes.



La société a annoncé que W. Paul Jones, spécialiste des grands magasins et des détaillants spécialisés, avait été élu à son conseil d'administration.



Paul Jones a dirigé le groupe américain Payless ShoeSource, avant de prendre sa retraite en 2017.



JCPenney a déclaré que Paul Jones apporterait son expertise en matière d'expérience omnicanal, de connaissance des produits et de marketing.



