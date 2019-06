Sainsbury : Morgan Stanley reprend à 'pondérer en ligne'

17/06/2019 | 11:28

Morgan Stanley reprend un suivi sur le titre du distributeur alimentaire britannique Sainsbury avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 215 pence, déclarant afficher une préférence pour son pair Tesco.



Même si le cours a reculé de 25% depuis le début de l'année et si la valorisation semble bon marché par rapport à l'historique et à ses pairs, le broker préfère ainsi 'rester sur la touche' concernant le dossier.



'Nous pensons que le réinvestissement en prix sera clé pour regagner de la compétitivité et notre analyse de scénarii suggère qu'il y a des leviers à activer, mais il faudra du temps pour changer la perception des clients', explique-t-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.