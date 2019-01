SAINSBURY : repli des ventes au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sainsbury (+1,54% à 270 pence) a vu ses ventes de Noël reculer. Au titre de son troisième trimestre (clos le 5 janvier), la deuxième chaîne britannique, derrière Tesco, a affiché un repli de ses ventes de 0,4% par rapport à la même période l’année dernière. A périmètre comparable, le repli est de 1,1%. Un recul que le groupe attribue à un marché « très concurrentiel et très promotionnel ». Par ailleurs, Sainsbury pointe la prudence des consommateurs vis-à-vis des incertitudes autour du Brexit.Un ralentissement de performance également subi par Morrisons, qui pas plus tard qu'hier, affichait des ventes de Noël inférieures aux attentes, face à la concurrence accrue tels que Lidl et Aldi, qui continuent de gagner des parts de marché, mais aussi la concurrence en ligne.