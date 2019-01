Sainsbury : léger repli des ventes au 3e trimestre

09/01/2019 | 10:23

Sainsbury reste à l'écart de la tendance à Londres (+0,8% sur le FTSE) et cède 0,6%, après un point d'activité sur le troisième trimestre du distributeur alimentaire (15 semaines jusqu'au 5 janvier), marqué par un léger repli de ses ventes.



En excluant le carburant, ces dernières se sont tassées de 0,4% au total et de 1,1% en données comparables, la progression des ventes en épicerie ayant été contrebalancée par des reculs en marchandise générale et en habillement.



'Les marchés de la distribution au détail sont hautement concurrentiels et très promotionnels, tandis que les perspectives de consommation demeurent incertaines', indique le directeur général du groupe britannique, Mike Coupe.



