Sainsbury : stable après un point d'activité

03/07/2019 | 10:00

Sainsbury se montre stable à Londres après l'annonce par la chaine de distribution d'une baisse de 1,2% de ses ventes au détail hors carburant (-1,6% en données comparables) au titre de son premier trimestre 2019-20.



Le groupe britannique précise que si les ventes en épiceries ne se sont tassées que de 0,5%, celles en marchandise générale ont chuté de 3,1% et celles en habillement de 4,5%, deux segments où il revendique toutefois des gains de parts de marché.



'Les marchés de la distribution au détail demeurent hautement concurrentiels et promotionnels', prévient la direction de Sainsbury, ajoutant que 'les perspectives pour les consommateurs demeurent incertaines'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.