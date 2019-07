Sainsbury : tassement des ventes trimestrielles

03/07/2019 | 10:28

L'action Sainsbury demeurait sans réaction marquée ce matin à Londres après que le distributeur britannique a publié un point d'activité.



Durant le 1er trimestre 2019/2020 courant d'avril à juin, les ventes hors carburants ont reculé de 1,2%, baisse qui atteint 1,6% en données comparables (et toujours hors carburants).



Le directeur général du groupe qui a célébré son 150ème anniversaire en mai, Mark Coupe, a déclaré : 'Nous continuons de nous adapter à l'évolution de la consommation et nous avons réalisé bien des progrès dans un marché difficile. Nous avons réduit les prix de plus de 1.000 produits alimentaires et d'épicerie courants et amélioré notre performance relative.'





