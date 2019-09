Sainsbury's : le marché est trop sévère, estime UBS

17/09/2019 | 10:29

Précédemment neutre sur le dossier Sainsbury's, UBS est passé à l'achat sur le titre du distributeur alimentaire britannique, qui a perdu 17% de sa valeur depuis le début de l'année. L'objectif de cours à 12 mois est ajusté de 245 à 240 pence, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 10%.



Selon les analystes, la rentabilité du groupe est plus résiliente que le marché ne le perçoit. En outre, la croissance organique devrait se stabiliser à compter du 3ème trimestre de l'exercice 2019/2020, alors que le groupe a engagé des mesures d'économies significatives.



De ce fait, UBS anticipe à moyen terme une marge opérationnelle d'environ 2,3% pour le coeur de métier de Sainsbury's, alors que le marché ne 'price' qu'un taux de l'ordre de 2,1%.





