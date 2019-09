La valeur du jour en Europe - SAINSBURY : les performances s'améliorent au deuxième trimestre, nouveau plan mis en place

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sainsbury’s grimpe de 2,58% à 218,50 pence à Londres, après avoir vu ses performances s'améliorer au deuxième trimestre. Les ventes à périmètre comparable du distributeur se sont repliées de 0,2% contre une baisse de 1,6% au premier trimestre. Les investisseurs sont rassurés, d'autant plus qu'un nouveau plan de réduction des coûts, d'accélération de la réduction de la dette et de réorganisation du parc de magasins a été annoncé.Après l'échec de sa tentative de rachat d'Asda, le groupe sous pression a indiqué vouloir réduire ses coût de 500 millions de livres sterling sur cinq ans.Sainsbury's entend réorganiser son parc de magasins avec la fermeture de 110 supermarchés et leur remplacement par plus de 125 autres points de vente.Même si ces fermetures vont lui coûter entre 230 et 270 millions de livres, il s'attend à ce que cette réorganisation se traduise par un bénéfice net d'exploitation d'environ 20 millions de livres par an.Le groupe a également un nouveau plan quinquennal pour sa division des services financiers. Il mettra en outre immédiatement fin aux nouvelles ventes de prêts hypothécaires."Nous sommes convaincus que nous pouvons accroître nos ventes et financer durablement nos investissements en termes de valeur, de service, de surface de vente et d'offre numérique", a précisé le groupe.Il se dit confiant dans la poursuite d'une forte génération de cash flow libre, qui continuera à soutenir le paiement des dividendes et la réduction de la dette nette, améliorant ainsi la flexibilité financière et la résistance de l'activité.L'objectif de réduction de la dette nette sur trois ans est d'ailleurs passé de 600 millions de livres sterling à au moins 750 millions de livres. Une réduction d'au moins 300 millions est prévu en 2019/2020.