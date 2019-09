Sainsbury's : en forte hausse après ses perspectives

25/09/2019 | 11:41

Le titre est en forte hausse ce matin à la Bourse de Londres après l'annonce des perspectives du groupe. Le détaillant britannique a annoncé une accélération de la croissance de ses ventes dans tous les domaines de son activité et des perspectives optimistes.



Sainsbury's a déclaré que ses ventes à périmètre constant, hors carburant, ont diminué de 0,2% au cours de la période des 12 semaines qui s'est achevée au 21 septembre, son deuxième trimestre fiscal. Au total, les ventes au détail du deuxième trimestre ont progressé de 0,1%, hors carburant.



Sainsbury's a souligné une nouvelle amélioration de ses performances, en particulier dans les épiceries, où les ventes ont augmenté de 0,6%.



Le groupe de supermarchés s'est concentré sur la réduction des prix des 'produits alimentaires courants' et des produits d'épicerie, tout en élargissant la gamme des marques 'de valeur', qui s'est avérée très populaire auprès des clients.



Sainsbury's a déclaré qu'il restait sur la bonne voie pour dégager un bénéfice avant impôts sur l'ensemble de l'exercice 2019/20, conformément aux attentes du consensus, malgré des marchés 'très concurrentiels' et une perspective 'incertaine' des consommateurs.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.