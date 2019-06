Jabil : Packaging Solutions lance de nouveaux services d'emballage durable, et accélère l'innovation du conditionnement durable

Le lancement coïncide avec la projection, sur « tapis vert » et en première mondiale, du film « The Sustainable Packaging Revolution: A Jabil Documentary » (La révolution du conditionnement durable : un documentaire de Jabil) le 27 juin 2019

Jabil Packaging Solutions (JPS), une division de Jabil Inc. (NYSE : JBL), a lancé aujourd’hui une nouvelle gamme de services de conditionnement durable, qui permet aux marques de produits emballés de concevoir et de fournir rapidement de nouveaux formats de conditionnements durables innovants sur le marché.

Aujourd’hui, les entreprises produisant des biens de consommation emballés (BCE) doivent prendre une décision majeure. Elles doivent trouver des moyens intelligents de rendre leurs produits et emballages durables, ou faire face à de plus en plus de réglementations, de taxes et de rejets des consommateurs. Les entreprises essaient de répondre aux impératifs de développement durable et veulent agir dans le respect de l’environnement. Mais évaluer les besoins, trouver les bons matériaux et concevoir des produits qui répondent aux objectifs de développement durable s’avère des défis extrêmement complexes en raison des interdépendances et de l’expertise requise pour un développement durable de bout en bout.

« Pour les BCE, la transition vers un modèle commercial vraiment durable n’a jamais été aussi difficile », a déclaré Jason Paladino, vice-président de la technologie chez JPS. « Gérer cette transition et atteindre véritablement les objectifs de développement durable nécessite un nouveau niveau de partenariat et de collaboration tout au long de la chaîne logistique. En tant que fournisseur de solutions d’emballages sur mesure proposant depuis longtemps des conditionnements transformationnels, nous sommes particulièrement bien placés pour collaborer étroitement avec les marques afin de résoudre rapidement ces défis, dont nous réduisons aussi la complexité et atténuons les risques. »

Jabil Packaging Solutions a étendu ses services de conditionnement sur mesure, conçus pour prendre en charge les objectifs de développement durable propres à chaque entreprise. Cette nouvelle solution comprend trois services qui accélèrent la mise au point de nouveaux produits tout en réduisant considérablement les risques associés au développement de nouveaux formats d’emballages durables, notamment :

La nouvelle gamme de services de conditionnement durable permettra aux clients du secteur des aliments et boissons, des soins à domicile, des soins personnels et des soins professionnels de collaborer avec un seul chef de file du conditionnement innovant détenant une expertise dans tous les domaines liés au développement d’emballages durables :

Le nouveau documentaire de Jabil présente les solutions technologiques offrant des conditionnements durables d’avant-garde

De nombreuses marques leaders dans le monde ont déclaré publiquement qu’elles souhaitaient que leurs emballages soient réutilisables ou recyclables à 100 % d’ici 2025, mais les contraintes liées à la science des matériaux peuvent faire obstacle à la réalisation de cet objectif. Selon l’enquête de Jabil sur les tendances du conditionnement durable, 44 % des décideurs dans ce secteur affirment que le principal obstacle empêchant les BCE d’atteindre leurs objectifs est l’absence de solutions techniques.

« The Sustainable Packaging Revolution: A Jabil Documentary » décrit la course au développement de nouvelles solutions favorisant une approche plus durable de l’emballage. (Cliquez ici pour regarder la bande-annonce). Avec la participation des leaders du secteur que sont Danimer Scientific, pionnier dans la création de solutions plus durables et plus naturelles pour fabriquer des produits en plastique, et KW Plastics, le plus grand recycleur de plastique de polyéthylène et de polypropylène haute densité, le documentaire va plus loin que les défis traditionnels en matière de durabilité (réglementation, infrastructure de recyclage, assurance de l’approvisionnement, etc.) pour explorer des solutions dépassant les limites et complexités de la science des matériaux.

Les médias et le public sont invités à assister, sur « tapis vert », à la première mondiale virtuelle du film « The Sustainable Packaging Revolution: A Jabil Documentary » sur YouTube le jeudi 27 juin 2019 à 11h30 (HAE). La première sera suivie d’une téléconférence interactive avec les dirigeants de Jabil, Danimer Scientific et KW Plastics.

Les journalistes sont priés de confirmer leur présence auprès d’Erin Vadala, Warner Communications à l’adresse erin@warnerpr.com. Des interviews seront possibles.

Déclarations à l’appui

Stephanie Baker, directrice exécutive du développement commercial chez KW Plastics

« En tant que numéro un mondial du recyclage des plastiques et de la fourniture de résines recyclées, nous constatons une demande sans cesse croissante pour des résines de qualité post-consommation. Nous félicitons Jabil pour ses recherches sur les options et les opportunités d’ACP dans les emballages, alors qu’ils s’efforcent d’aider leurs clients à atteindre leurs objectifs de développement durable. » Stephen Croskrey, PDG de Danimer Scientific

« La réduction des impacts environnementaux des déchets plastiques nécessitera un effort de collaboration entre les secteurs public et privé. Il faut avant tout que les entreprises et les acteurs de l’industrie se familiarisent avec les meilleures technologies et processus disponibles à ce jour. L’initiative de Jabil intervient à un moment critique et ce fut un privilège pour notre équipe d’offrir au documentaire l’état actuel de nos connaissances sur les plastiques biodégradables. » Matthias C. Lohner, directeur de l’exploitation, GBU Nescafé Dolce Gusto

« La durabilité, ce n’est pas seulement une bonne chose, c’est un impératif stratégique. Et ce dernier ne se gère pas en vase clos, car il nécessite qu’au long de la chaîne de valeur, une collaboration transformatrice permette aux marques, aux transformateurs et aux fournisseurs de tendre vers un objectif commun. La capacité d’orchestrer de manière transparente la conception, la logistique et l’analyse du cycle de vie est essentielle pour mitiger le risque lié au lancement de nouveaux formats d’emballages durables et pour accélérer les délais de mise sur le marché, deux éléments essentiels dans l’économie mondiale d’aujourd’hui.

