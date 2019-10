Jabil : Packaging Solutions signe le New Plastics Economy Global Commitment

Jabil Packaging Solutions s’engage dans la vision d’une économie circulaire du plastique dans laquelle celui-ci ne devient jamais un déchet, initiative dirigée par la Fondation Ellen MacArthur

Jabil Packaging Solutions (JPS), une division de Jabil Inc. (NYSE : JBL), a annoncé aujourd’hui qu’elle était signataire du New Plastics Economy Global Commitment (Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques), initié par la Fondation Ellen MacArthur en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Réunissant des entreprises, des gouvernements et d’autres organisations autour d’une vision et d’objectifs communs pour lutter contre les déchets plastiques et la pollution à la source, le Global Commitment réunit Jabil Packaging Solutions et plus de 400 signataires, dont près de 200 entreprises représentant plus de 20 % du marché mondial des emballages plastiques.

En tant que signataire du Global Commitment de la Fondation Ellen MacArthur, Jabil Packaging Solutions s’engage : à changer la façon dont nous produisons, utilisons et réutilisons le plastique en éliminant les matériaux dont nous n’avons pas besoin ; à innover pour que le plastique dont nous avons besoin soit conçu pour être réutilisé, recyclé ou composté en toute sécurité ; et à faire circuler le plastique que nous utilisons pour le maintenir dans l’économie et hors de l’environnement.

S’exprimant à propos de l’engagement de Jabil Packaging Solutions, Brenda Chamulak, PDG de JPS, a déclaré : « Nous sommes extrêmement motivés pour travailler avec la Fondation Ellen MacArthur sur le New Plastics Economy Global Commitment. En tant que fournisseur de solutions d’emballage sur mesure, nous sommes dans une position unique pour aider les plus grandes marques du monde à réimaginer et à rajeunir leurs portefeuilles d’emballages dans le but ultime de les détourner de la filière des déchets. »

Lancé en octobre 2018 et signé par de grandes marques comme Nestlé, PepsiCo et Target Corporation, le New Plastics Economy Global Commitment est rapidement devenu l’un des accords les plus importants ayant pour objectif de transformer le secteur des emballages en plastique.

D’ici à 2025, Jabil Packaging Solutions s’est engagée : à éliminer les emballages en plastique problématiques ou inutiles dans les emballages des clients ; à passer de modèles à usage unique à des modèles de réutilisation ; à augmenter l’utilisation de contenu recyclé post-consommation dans les emballages des clients ; et à rendre 100 % des emballages plastiques des clients réutilisables, recyclables ou compostables. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs seront mesurés et présentés chaque année dans le rapport du New Plastics Economy Global Commitment.

Selon l’enquête réalisée par Jabil sur les tendances de l’emballage durable, plus de la moitié (53 %) des entreprises interrogées ont des objectifs clairement définis assortis d’objectifs mesurables, mais seules 36 % d’entre elles sont certaines de pouvoir atteindre leurs objectifs. Pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs de développement durable, JPS a récemment lancé un cadre d’engagement de services qui permet aux marques de produits emballés de concevoir et de mettre rapidement sur le marché des formats d’emballage innovants et durables. Cette nouvelle solution développée par JPS comprend trois services qui accélèrent la mise au point de nouveaux produits tout en réduisant considérablement les risques associés au développement de nouveaux formats d’emballages durables, notamment :

Une conception favorisant la durabilité : Mettre en place des délais de commercialisation plus rapides et d’une validation respectueuse de l’environnement grâce à un processus éprouvé de conception innovante.

: Mettre en place des délais de commercialisation plus rapides et d’une validation respectueuse de l’environnement grâce à un processus éprouvé de conception innovante. Une évaluation de la durabilité des conditionnements : Procéder à une évaluation itérative des principaux facteurs de durabilité, tels que l’empreinte carbone et la recyclabilité, parallèlement aux exigences essentielles de lancement de nouveaux produits.

: Procéder à une évaluation itérative des principaux facteurs de durabilité, tels que l’empreinte carbone et la recyclabilité, parallèlement aux exigences essentielles de lancement de nouveaux produits. Approvisionnement et développement des matériaux : Introduire des stratégies logistiques globales qui tiennent compte des prix, de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et des performances

JPS rencontre également un phénomène d’attractivité commerciale autour du concept de combinaison des inserts réutilisables au moyen de dispositifs de détection et de distribution durables, permettant de réduire les déchets et de consommer de manière plus intelligente. « Parce qu’elles permettent de supprimer de l’équation les emballages à l’ancienne, nos solutions pour appareils et solutions numériques peuvent avoir un impact important sur la réduction et la réutilisation », a déclaré Jason Paladino, vice-président de la technologie chez JPS. « Les nouvelles technologies et les écosystèmes d’emballages vont non seulement nous aider à éliminer une grande quantité d’emballages en plastique inutiles, mais ils vont également nous permettre de réduire la quantité des produits que nous gaspillons en raison de l’altération des produits et de la surconsommation. »

JPS a récemment organisé un webinaire sur les principaux défis et solutions en matière de durabilité destiné aux entreprises de produits emballés. Cette discussion interactive contenait des informations provenant d’une enquête sur les emballages réalisée auprès de plus de 200 décideurs, ainsi qu’un aperçu des vraies solutions d’emballage qui sont sources de changement. Visitez jabil.com pour vous inscrire et regarder la version à la demande.

À propos de Jabil

Jabil (NYSE : JBL) est une société de solutions de fabrication fournissant des services complets de conception, fabrication, chaîne logistique et gestion de produits. En tirant parti de son effectif de plus de 200 000 personnes qui travaillent dans 100 sites stratégiquement répartis à travers le monde, Jabil simplifie la complexité et crée de la valeur pour un large éventail de secteurs, favorisant l’innovation, la croissance et le succès des clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur jabil.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191003005870/fr/