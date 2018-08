Bogart : baisse de 3,4% du CA au 1er semestre

07/08/2018 | 08:09

Le Groupe Bogart affiche au titre du premier semestre 2018, un chiffre d'affaires de 59,2 millions d'euros, en baisse de 3,4% à changes courant et en hausse de 0,3% à change constant, par rapport à l'exercice précédent.



L'activité diffusion du groupe de parfums et de produits cosmétiques de luxe ressort à 17,8 millions d'euros, en repli de 8,7% à taux de change constant, tandis que l'activité boutiques s'établit à 41,4 millions, en croissance de 4,9% à taux de change constant.



Malgré un repli de l'activité diffusion sur la première moitié de l'année, Groupe Bogart se dit confiant dans sa capacité à générer un nouvel exercice de croissance de son chiffre d'affaires et d'amélioration de sa rentabilité.



