Bogart : finalise l'acquisition de Distriplus

31/10/2018 | 18:20

Le groupe Bogart (spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe) annonce ce mercredi avoir finalisé l'acquisition de Distriplus, l'un des principaux acteurs de la distribution de parfums et cosmétiques sur le territoire belge.



'Avec ce rapprochement, Bogart franchit ainsi un nouveau cap dans son développement et dans son modèle d'acteur intégré (fabricant-distributeur). Au niveau de son périmètre, Bogart va intégrer à son réseau existant (157 magasins en France, Allemagne et Israël) un parc de 200 magasins supplémentaires (Belgique et Luxembourg), sous deux enseignes Di et Planet Parfums, entièrement modernisés grâce à de solides investissements menés par Distriplus ces dernières années', précise Bogart.



Cette acquisition représente, selon Bogart, environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel, permettant à Bogart de multiplier par plus de deux sa taille actuelle. Le nouvel ensemble comptera ainsi désormais 357 magasins répartis sur 5 territoires (France, Israël, Allemagne, Belgique et Luxembourg).





