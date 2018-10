Bogart : protocole d'accord pour une acquisition en Belgique

12/10/2018 | 09:28

Groupe Bogart annonce avoir conclu la signature d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition de 100% du capital du Groupe Distriplus, deuxième acteur de la distribution de parfums et cosmétiques sur le territoire belge.



Avec ce rapprochement, le groupe français intègrerait un réseau dense de 200 nouveaux points de ventes. Il disposerait d'un réseau de 357 magasins répartis en France, Israël, Allemagne et Belgique pour un chiffre d'affaires cumulé de plus de 300 millions d'euros.



Cette acquisition reste soumise à la levée de conditions suspensives. Les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'une communication ultérieure dès la finalisation de l'acquisition prévue d'ici quelques semaines.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.