Chiffre d'affaires : +28,4% - EBITDA : +7,2% - Hausse de la trésorerie nette de + 17,5 M EUR [1] - Hausse du dividende proposé (0,20 EUR /action)

6EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + autres produits et charges opérationnels non récurrents

2Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Le rapport financier annuel sera mis à la disposition du public et déposé sur le site de l'Autorité des marchés financiers au plus tard le 30 avril 2019

Groupe Bogart (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie ses résultats annuels 2018.

Le résultat opérationnel se maintient et ressort à 15,9 M€ contre 16,3 M€ au 31 décembre 2017. Il tient compte d'une hausse de 4,6 M€ des dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions qui a été intégralement compensée par un produit non récurrent lié au badwill sur l'acquisition de Distriplus.

En pro forma, le chiffre d'affaires ressort à 308,3 M€ et illustre la nouvelle dimension prise par le Groupe Bogart qui a multiplié son volume d'activité par près de 2 en un an.

Cet exercice a été marqué par l'acquisition de 100% du capital du Groupe Distriplus, 2ème acteur de la distribution de parfums et cosmétiques sur le territoire Belge, propriétaire des deux enseignes DI et Planet Parfums (réseau de 197 magasins). Les comptes publiés en 2018 tiennent compte de l'intégration de Distriplus sur deux mois (intégration globale au 1er novembre 2018). La société présente également en annexe des agrégats financiers pro forma7 pour assurer une meilleure lisibilité.

le groupe Bogart poursuit sa politique d'investissements (2,8 M€) et de distribution de dividendes (2,6 M€) tout en augmentant sa trésorerie de +17,5 M€1.

Le Groupe affiche une situation d'endettement net9 de 17,7 M€ fin 2018 contre 10,1 M€ l'an dernier, soit un gearing de 19,7%.

Hausse du dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale (0,20€ / action)

Le Conseil d'Administration a décidé le versement d'un dividende de 0,20€ / action (contre 0,17€ / action l'an dernier) qui sera proposé lors de la prochaine Assemblée Générale du 21 juin 201910.

Perspectives 2019

Le Groupe démarre l'exercice 2019 avec une nouvelle dimension. Groupe Bogart va travailler sur la consolidation de ce nouveau périmètre avec une attention particulière porté sur la rentabilité du groupe.

Pour mener à bien cette stratégie Groupe Bogart va s'appuyer sur plusieurs leviers clés qui sont au cœur de son modèle vertueux d'intégration verticale :

-Son expérience et son savoir-faire dans l'intégration de réseau retail (le succès de l'intégration de HC Parfumerie réalisée en 2016 en est l'illustration) ;

- Sa capacité de mieux négocier à des conditions groupe l'ensemble de ses couts avec ses fournisseurs et prestataires et la mise en place de nouveaux partenariats.

-Le développement des propres marques du Groupe à travers un réseau étendu de points de vente (357 magasins), qui va créer un levier vertueux pour la croissance de l'activité Marques Parfums/Cosmétiques.

-La mise en place de synergies entre les sociétés du groupe pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Groupe Bogart entend à nouveau afficher un EBITDA en croissance dès 2019.

Toutes ces actions porteront leurs fruits des 2019 puis pleinement à partir de 2020.

En parallèle, Bogart entend renouer rapidement avec la croissance de l'activité Marques Parfums/Cosmétiques, en s'appuyant sur: (i) de nouveaux lancements sur ses marques de parfums (6 nouveautés chez Carven, 2 lancements pour Ted Lapidus, 1 lancement masculin pour Jacques Bogart) et de cosmétiques (9 nouveautés pour Méthode Jeanne Piaubert, 8 nouveautés pour Stendhal et le lancement d'une nouvelle marque de soins April Laboratoire ainsi qu' une refonte de la ligne de bains April) , (ii) le réseau élargi en propre de 357 magasins et les partenaires. Le Groupe vient à ce titre de signer un contrat stratégique avec le Printemps pour élargir son réseau de distribution en propre11 et (iii) la montée en puissance progressive du e-commerce en France (le site allemand est prévu au S2 2019).

9endettement financier net = emprunts et dettes financières à plus d'un an et à moins d'un an+ concours bancaires - Trésorerie disponible

10La mise en paiement du dividende est prévue le 5 juillet 2019

11Communiqué du jeudi 18 mai 2019