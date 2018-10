Le Groupe Bogart (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG) (ci-après « Bogart ») spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce la finalisation de l'acquisition de Distriplus, 2ème acteur de la distribution de parfums et cosmétiques sur le territoire belge[1].

Avec ce rapprochement, Bogart franchit ainsi un nouveau cap dans son développement et dans son modèle d'acteur intégré (fabricant-distributeur).

Un nouvel ensemble de plus de 300 M€ de chiffre d'affaires

Au niveau de son périmètre, Bogart va intégrer à son réseau existant (157 magasins en France, Allemagne et Israël) un parc de 200 magasins supplémentaires (Belgique et Luxembourg), sous deux enseignes Di et Planet Parfums, entièrement modernisés grâce à de solides investissements menés par Distriplus ces dernières années. Cette acquisition représente également environ 200 M€ de chiffre d'affaires additionnel, permettant à Bogart d'atteindre une taille critique sur le marché européen de la parfumerie et cosmétique, en multipliant par plus de 2 sa taille actuelle.

Le nouvel ensemble comptera ainsi désormais 357 magasins répartis sur 5 territoires (France, Israël, Allemagne, Belgique et Luxembourg) pour un chiffre d'affaires de plus de 300 M€ en année pleine.

Principales modalités de l'acquisition

Dans le cadre de cette acquisition, Bogart acquiert 100% des titres de la société Distriplus, propriétaire à 100% des deux enseignes Di et Planet Parfums. L'acquisition s'est faite sur la base d'un prix d'acquisition « Dette free / Cash Free ».

Le financement de cette acquisition s'est fait sur fonds propres.

Les administrateurs actuels de Distriplus ont démissionné et par conséquent il n'y a pas d'impact sur la gouvernance de Bogart qui reste inchangée.

Le groupe Distriplus a réalisé des EBITDA positifs au cours de ces dernières années et a affiché un résultat net 2017 négatif en raison d'importantes provisions pour dépréciation d'actifs incorporels (goodwill).

La société sera consolidée dans les comptes de Bogart à compter du 1er novembre 2018. A noter que les 2 derniers mois correspondent à une période importante dans l'activité du groupe (fêtes de fin d'année) et habituellement bénéficiaire.

David Konckier, Président-Directeur général de Groupe Bogart, commente :

« Après plusieurs mois de travail consacré à la finalisation de ce projet, nous sommes très heureux de conclure cette acquisition. Elle constitue une étape importante pour notre Groupe qui accède à une nouvelle taille, en intégrant un réseau de 200 boutiques et un chiffre d'affaires supplémentaire de près de 200 M€. Cette acquisition majeure est une nouvelle illustration de notre modèle d'intégration verticale (fabricant-distributeur) qui fait de Bogart un groupe à la fois indépendant et différenciant au sein de notre industrie.

Il nous parait de plus en plus évident qu'une intégration verticale est le modèle vertueux qui permettra une rentabilité accrue tant pour nos propres marques que pour le réseau de distribution.

Cette rentabilité est garante de notre développement et de la qualité du service apporté à la fois à nos clients et à nos fournisseurs. »

